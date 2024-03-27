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Компании "Нацпроектстроя" реконструируют станцию Тында

27 марта 2024, 17:15 314 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В Амурской области компании «Нацпроектстроя» приступили к  масштабной реконструкции станции Тында – ключевого железнодорожного узла Байкало-Амурской магистрали. В результате станция сможет пропускать больше транзитных поездов.

Развитие объекта связано с ростом объемов перевозок по БАМу и открытием двухпутных перегонов, примыкающих к Тынде. Так, для подключения вторых путей на участке Тында – Побожий специалисты «Бамстроймеханизации» (входит в Нацпроектстрой) построят новые съезды в четной горловине станции. 

На станции возведут новый транзитный парк «Т», переустроят приемоотправочный парк и центральную горловину.

Площадь парка «Т» - два гектара. Здесь проложат пять приемоотправочных путей длиной 1050 метров каждый, что позволит принимать длинносоставные поезда. Дополнительными путями парк соединят с локомотивным депо. Общая протяженность новых путей – более 7,3 километров. 

Также на станции внедрят современную российскую автоматику, заменят напольное и постовое оборудование. Вместо устаревших релейных систем управлять движением поездов здесь будет микропроцессорная централизация разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой). Цифровизация повысит надежность и безопасность перевозок. 

В ходе реконструкции на главной станции БАМа смонтируют 31 стрелочный перевод и 150 светофоров, установят модульные пункты транспортной безопасности, пункты для приемщиков и сигналистов, помещение обогрева с устройствами зарядки и опробования тормозов, компрессорные станции, трансформаторные подстанции и вагонные весы.

Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона железных дорог.  

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Метки: ГК 1520, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, БАМ
Отрасль: Строительство 

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