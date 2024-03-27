Общий объём инвестиций, которые 100 компаний и предприятий свободной экономической зоны направят на развитие своих проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, превысил 43,2 млрд рублей. Участники СЭЗ обеспечат работой более 45 тысяч человек, в том числе создадут более 6,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Стратегическая задача СЭЗ – перезапустить экономику новых регионов, дать дополнительный мощный импульс для возрождения их промышленного потенциала и предпринимательской деятельности. И в этом плане показательна как динамика развития СЭЗ, так и структура реестра: например, самый крупный из 100 инвестпроектов сейчас реализуется на промышленных площадках горно-металлургического комплекса, которые находятся на территории ЛНР и ДНР. В общей сложности этот участник инвестирует в развитие 25 млрд рублей. В реестре также представлены и компании-застройщики, которые в новых регионах займутся строительством жилья общей площадью порядка 145 тыс. кв. м. При этом законом о СЭЗ предусмотрены условия для вхождения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые при минимуме капвложений могут рассчитывать на те же льготы и преференции, положенные каждому участнику свободной экономической зоны», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин напомнил, что свободная экономическая зона в новых субъектах Российской Федерации создана по поручению Президента. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определён Минстрой, функции управляющей компании возложены на ППК «Фонд развития территорий».