Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 300 кВт дополнительной мощности производству оборудования для нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности в поселке Металлострой Санкт-Петербурга.

Источник электроснабжения объекта – подстанция 110 кВ «Металлострой». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 6 и 0,4 кВ. В рамках проведенных работ специалисты компании также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильных приложений «Россети» и «Клиент Ленэнерго».