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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией производство трубопроводных систем в Санкт-Петербурге

27 марта 2024, 14:30 177 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 300 кВт дополнительной мощности производству оборудования для нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности в поселке Металлострой Санкт-Петербурга.

Источник электроснабжения объекта – подстанция 110 кВ «Металлострой». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 6 и 0,4 кВ. В рамках проведенных работ специалисты компании также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильных приложений «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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