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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью новый ФАП в Волоколамском городском округе

27 марта 2024, 17:30 331 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

«Россети Московский регион» в д. Судниково Волоколамского городского округа подключили к сетям строящийся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Заявленная мощность медицинского объекта составила 65,4 кВ. Для подачи напряжения на ФАП специалисты компании выполнили строительство воздушной линии 0,4 кВ протяженностью более 270 метров. В двух существующих трансформаторных подстанциях (ТП) 10/0,4 кВ смонтированы комплексы оборудования для фактического присоединения объекта к сетям. Помимо этого объекты распределительной сети оснащены средствами учета электрической энергии. Категория надежности нового ФАП – вторая, что позволяет в случае необходимости переключить электроснабжение на резервную линию. Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Судниково».

Общая площадь здания ФАП составит 710 квадратных метров. Центр семейной медицины рассчитан на единовременную вместимость до 50 человек. В нем разместятся кабинеты врачей, лаборатория, прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты стоматолога, физиотерапии и профилактики, пост медсестры, аптека, фойе для ожидания посетителей, палата дневного стационара на 4 койки, помещение для персонала, вспомогательные и технические помещения. Центр оснастят современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский объект в д. Судниково возводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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