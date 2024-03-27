Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Юг" электрифицировали новое почтовое отделение в ростовском хуторе

27 марта 2024, 12:15 272 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обеспечил электроэнергией новое почтовое отделение в Азовском районе Ростовской области. Предоставленная мощность составила 15 кВт.

В новом офисе получают услуги жители Дугино, а также близлежащих территорий, хуторов Обуховка и Казачий Ерик, СНТ «Беловодье» – всего более 2,5 тысячи человек. Здесь оказываются все виды почтовой связи, осуществляется доставка почты, печатной корреспонденции, пенсий и переводов. Вход в отделение адаптирован для маломобильных групп населения.

Здание почты построено в хуторе Дугино в рамках программы по модернизации подразделений связи, расположенных в сельских территориях. Её целью является создание и поддержание условий для обеспечения сельского населения качественными, доступными и современными сервисами, включая оплату коммунальных услуг, приобретение товаров первой необходимости.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЮГ, РОСТОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.03.2024
Микрогенерация может стать драйвером развития ВИЭ
27.03.2024
"Россети Северный Кавказ" строят 11 км новых линий электропередачи в ставропольском селе Ульяновка
27.03.2024
"Россети Тюмень" инвестируют почти 16,8 млрд рублей в развитие энергоинфраструктуры макрорегиона
27.03.2024
В ХМАО отремонтируют мост через реку Урьевский Еган
27.03.2024
"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией производство трубопроводных систем в Санкт-Петербурге
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно