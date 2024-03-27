Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обеспечил электроэнергией новое почтовое отделение в Азовском районе Ростовской области. Предоставленная мощность составила 15 кВт.

В новом офисе получают услуги жители Дугино, а также близлежащих территорий, хуторов Обуховка и Казачий Ерик, СНТ «Беловодье» – всего более 2,5 тысячи человек. Здесь оказываются все виды почтовой связи, осуществляется доставка почты, печатной корреспонденции, пенсий и переводов. Вход в отделение адаптирован для маломобильных групп населения.

Здание почты построено в хуторе Дугино в рамках программы по модернизации подразделений связи, расположенных в сельских территориях. Её целью является создание и поддержание условий для обеспечения сельского населения качественными, доступными и современными сервисами, включая оплату коммунальных услуг, приобретение товаров первой необходимости.