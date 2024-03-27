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"Россети" модернизируют коммутационное оборудование питающих центров Орла

27 марта 2024, 16:00 101 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

На подстанциях 220 кВ «Узловая» и «Орловская – Районная» начались ремонты высоковольтных выключателей. Выполнение этих работ призвано повысить надежность электроснабжения населения города, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий.

Будут отремонтированы выключатели классов напряжения 10 и 6 кВ – 15 единиц оборудования. Программой ремонта предусмотрены ревизия, оценка состояния и замена при необходимости резиновых уплотнений, дугогасительных камер, опорных изоляторов, приводов. Работы проводятся в условиях действующего энергообъекта поэтапно, без ограничения электроснабжения потребителей.

Высоковольтные выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. В целом на объектах магистральных электрических сетей Центральной России в 2024 году запланирован ремонт 377 выключателей различных классов напряжения. На эти цели выделено 122,5 млн рублей.

Общая трансформаторная мощность подстанций 220 кВ «Узловая» и «Орловская – Районная» составляет 545 МВА. Они обеспечивают электроэнергией Орел и северные районы Орловской области, а также входят в состав транзитной электропередачи, соединяющих Орловскую, Курскую и Калужскую энергосистемы.

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Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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