На подстанциях 220 кВ «Узловая» и «Орловская – Районная» начались ремонты высоковольтных выключателей. Выполнение этих работ призвано повысить надежность электроснабжения населения города, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий.

Будут отремонтированы выключатели классов напряжения 10 и 6 кВ – 15 единиц оборудования. Программой ремонта предусмотрены ревизия, оценка состояния и замена при необходимости резиновых уплотнений, дугогасительных камер, опорных изоляторов, приводов. Работы проводятся в условиях действующего энергообъекта поэтапно, без ограничения электроснабжения потребителей.

Высоковольтные выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. В целом на объектах магистральных электрических сетей Центральной России в 2024 году запланирован ремонт 377 выключателей различных классов напряжения. На эти цели выделено 122,5 млн рублей.

Общая трансформаторная мощность подстанций 220 кВ «Узловая» и «Орловская – Районная» составляет 545 МВА. Они обеспечивают электроэнергией Орел и северные районы Орловской области, а также входят в состав транзитной электропередачи, соединяющих Орловскую, Курскую и Калужскую энергосистемы.