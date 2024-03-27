Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к ремонту выключателей на ключевых центрах питания Красноярского края. В ходе ремонтной программы предстоит ремонт 95 коммутационных аппаратов, что повысит надежность электроснабжения региона с населением 2,85 млн человек.

Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах. Постепенно элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств и технических характеристик. Чтобы поддержать работоспособность оборудования, энергетики регулярно меняют изношенные детали, регулируют приводные механизмы и пр.

Больше всего коммутационных аппаратов (19 единиц) в текущем году предстоит отремонтировать на подстанции 220 кВ «Абалаковская» (250 МВА) - ключевом центре питания бытовых и промышленных потребителей северных районов Красноярского края, в том числе лесопильно-деревообрабатывающего комбината Segezha Group.

18 выключателей будет отремонтировано на центре питания Советского района Красноярска - подстанции 220 кВ «Зеленая» (300 МВА). Благодаря этому повысит надежность электроснабжения красноярского микрорайона Зеленая роща, в том числе городской детской инфекционной больницы №1, краевого онкологического диспансера и красноярской электрокотельной.

В настоящее время уже отремонтирован 31 выключатель напряжением 10 кВ. Благодаря размещению в закрытых распределительных устройствах ремонт такого оборудования может проводиться в любое время года, даже зимой. С приходом тепла стартуют работы на открытых распределительных устройствах высокого класса напряжения, где планируется ремонт воздушных и масляных выключателей 110 и 220 кВ.