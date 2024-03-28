Энергетики филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в 2024 году отремонтируют на подстанциях 35-110 кВ в Ростовской области 1,8 тыс. единиц основного оборудования. Это позволит повысить качество электроснабжения потребителей в Ростове-на-Дону, Таганроге, Цимлянске, Волгодонске, Аксае, Шахтах, Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Азовском, Октябрьском районах, селе Чалтырь и других населенных пунктах региона.

Специалисты отремонтируют почти 370 силовых трансформаторов. Это одно из самых крупных и сложных устройств на подстанции. От надежности его работы зависит стабильность функционирования энергообъекта. Текущий ремонт данного оборудования выполняется ежегодно. Это повышает надежность и качество электроснабжения потребителей, позволяет предотвратить нештатные ситуации на оборудовании подстанций.

В план также включен ремонт разъединителей, предназначенных для выделения участков электроцепи высокого напряжения. Результатом этой работы станет повышение устойчивости основной сети 110 кВ, обеспечение безопасности персонала при производстве оперативных переключений. Кроме того, энергетики проведут ревизию устройств регулирования напряжения под нагрузкой, выполнят замену масляных выключателей, отремонтируют другое подстанционное оборудование.

Программа ремонта и технического обслуживания позволит «Россети Юг» подготовить энергообъекты к стабильной работе в периоды сложных погодных условий, низких температур, максимума нагрузок.