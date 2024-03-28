Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский 28 марта заложили первый камень для строительства «Кванториума».

Узкопрофильный технопарк будет расположен на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде. Его строительство ведется в рамках инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Развитие материально-технической базы детских железных дорог». Предварительная стоимость объекта составляет более 460 млн рублей.

«Кванториум» – это яркое, современное, качественно оборудованное пространство для дополнительного образования детей, в первую очередь, с акцентом на инженерные, технические специальности. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в нашем регионе уже создано 9 «Кванторуимов»: 4 технопарка работают в Нижнем Новгороде, по одному – в городе Бор и Сарове, еще 3 «Кванториума» – передвижные. Такие комплексы могут иметь дополнительную специализацию, как это будет и в железнодорожном «Кванториуме», камень в строительство здания которого мы сегодня закладываем», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Здание будет представлять собой четырехэтажное строение общей площадью почти 1,1 тыс. кв. м. При его возведении будут применены современные и передовые технологии, а сам «Кванториум» будет оснащен оборудованием последнего поколения. Здесь появятся многофункциональные учебные классы и лаборатории, а также универсальный спортивный зал.

«Локация для «Кванториума» выбрана неслучайно. Именно здесь, на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде, ребята будут познавать особенности технических профессий, в том числе и железнодорожных. Уверен, что новый технопарк поможет юным нижегородцам детально углубиться в особенности транспортной отрасли и определить свой будущий профессиональный путь», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Узкопрофильный технопарк, основанный на базе железной дороги, будет способствовать повышению эффективности профориентационной деятельности, расширит возможности участия в различных государственных программах по дополнительному образованию детей, обеспечит приток молодежи, подготовленной к освоению образовательных программ технического профиля и мотивированной на получение профессий и специальностей в области железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде, которой в 2024 году исполняется 85 лет, является одной из старейших на сети железных дорог. Решение о ее строительстве было принято 13 мая 1939 года, а движение поездов было торжественно открыто 8 ноября того же года.

В настоящее время ДЖД включает в себя 3 перегона и 3 станции: Пушкино, Счастливая и Родина. Протяженность путей составляет 3,1 км, ширина колеи – 750 мм. Подвижной состав состоит из паровоза, тепловозов, пассажирских вагонов и грузовых платформ.

В прошлом году азы профессии здесь получили почти 1 тыс. юных воспитанников, столько же обучается и сегодня. Многие из ребят, прошедших школу детской железной дороги, продолжают свое образование в учебных заведениях железнодорожного транспорта. Благодаря подготовке кадров с юных лет почти 70% выпускников планируют поступить в профильные вузы и техникумы уже этим летом.