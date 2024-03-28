Депутаты Законодательного собрания Кировской области на пленарном заседании одобрили поправки в бюджет, согласно которым на архитектурную подсветку зданий в Кирове к 650-летию города выделят около 300 млн рублей.

Как рассказала на заседании министр финансов Кировской области Лариса Маковеева, 300 млн рублей из областного бюджета Кирову направят в течение 2025 и 2026 годов, однако работы по устройству подсветки должны быть выполнены в 2024 году. Подсветку установят на памятниках, фасадах исторических зданий и объектов культуры в Кирове на улицах Спасской, Московской, Комсомольской, а также на Октябрьском проспекте.

Как сообщили в дирекции 650-летия Кирова, подсветку установят на крупнейших исторических улицах города, которые летом и осенью станут площадками для проведения юбилейных мероприятий. Всего задействуют 121 здание, также подсветят памятники "Сестра милосердия" и "Трифону Вятскому" в центре Кирова, памятник Кировским военным морякам и речникам на нижней набережной реки Вятки, памятник Александру Грину на набережной, которая носит имя писателя-романтика. Работы по созданию архитектурной подсветки планирую начать в мае и завершить в сентябре.

В декабре 2023 года губернатор региона Александр Соколов в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Вятка" на канале "Россия-24" отмечал, что Киров - "достаточно темный город", мощности установленных в городе 33 тыс. светильников недостаточно для качественного освещения областного центра. Администрация города заключила контракт на установку 5 тыс. более ярких светильников, они появятся в центральной части города и на въездах в город. При этом снятые светильники используют на других участках, где ранее вообще отсутствовало освещение, или оно было недостаточным.

Подготовка к юбилею

Киров отметит юбилей в 2024 году. Для празднования определены три даты: День города - 12 июня, Ночь города - с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) - 22 сентября. В планах - гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра, концерты с участием российских звезд, гастрофестивали, выставки, форумы, Васнецовский пленэр, фестивали "На семи холмах" и "Вятка - город детства", Циолковские чтения. К юбилею в Кирове ремонтируют дома, памятники культуры, благоустраивают парки, планируется обновить фасад железнодорожного вокзала, аэровокзал и автовокзал.