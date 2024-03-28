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РЖД продолжают работу над внедрением технологии беспилотного движения

28 марта 2024, 16:15 241 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
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Скриншот видео / Телеграмма РЖД

Скриншот видео / Телеграмма РЖД

Научно-технический совет РЖД под председательством главы компании Олега Белозёрова подтвердил готовность к запуску на МЦК беспилотного поезда (с присутствием в кабине машиниста – третий уровень автоматизации). Планируется, что он начнёт перевозки пассажиров уже этим летом.

Кроме того, были подведены промежуточные итоги испытаний электропоездов с четвёртым уровнем автоматизации. При использовании этой технологии присутствие машиниста в кабине не требуется: подвижной состав управляется автоматически, под дистанционным контролем машиниста-оператора.

Олег Белозёров подчеркнул, что дальнейшая системная разработка и реализация технологий автоматического управления тяговым подвижным составом, а также применение инновационных разработок – приоритетная задача научно-технического развития всего холдинга.

В ходе совета рассмотрели вопросы импортозамещения и безопасности. Так, было отмечено, что необходимое оборудование для автоматизации управления электропоездами будет производиться отечественными предприятиями или поставляться из дружественных стран.

Также будут разработаны стандарты применения технологической широкополосной связи LTE, необходимой для организации удалённого управления, и создана сквозная технология обеспечения безопасности систем управления движением.

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Метки: РЖД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Транспорт 

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