Соответствующее соглашение было подписано на «АТОМЭКСПО-2024», оно касается работы на зарубежных рынках.

26 марта в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО-2024» машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» и «ТСС Групп» подписали соглашение об основных условиях сделки по созданию совместного предприятия (СП) для строительства и эксплуатации энергофлота на базе атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) для зарубежных рынков. Документ является продолжением работы предприятий по продвижению малой атомной энергетики за рубежом.

Стороны планируют строительство и эксплуатацию серии плавучих энергоблоков с реакторными установками РИТМ-200М. Доли в СП будут распределены на паритетной основе. Проект предполагает запуск строительства серии плавучих энергоблоков с реакторными установками РИТМ-200М мощностью не менее 100 МВт со сроком службы 60 лет и последующую продажу электроэнергии с борта ПЭБ потребителям за рубежом.