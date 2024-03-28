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Росатом и "ТСС Групп" договорились о создании СП для развития проекта плавучих энергоблоков

28 марта 2024, 13:15 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Госкорпорация Росатом

Соответствующее соглашение было подписано на «АТОМЭКСПО-2024», оно касается работы на зарубежных рынках.

26 марта в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО-2024» машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» и «ТСС Групп» подписали соглашение об основных условиях сделки по созданию совместного предприятия (СП) для строительства и эксплуатации энергофлота на базе атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) для зарубежных рынков. Документ является продолжением работы предприятий по продвижению малой атомной энергетики за рубежом.

Стороны планируют строительство и эксплуатацию серии плавучих энергоблоков с реакторными установками РИТМ-200М. Доли в СП будут распределены на паритетной основе. Проект предполагает запуск строительства серии плавучих энергоблоков с реакторными установками РИТМ-200М мощностью не менее 100 МВт со сроком службы 60 лет и последующую продажу электроэнергии с борта ПЭБ потребителям за рубежом.

«Мы видим высокий интерес к плавучей атомной энергетике в России и за рубежом. Сегодня в линейку продуктов входят плавучие энергоблоки, способные работать в суровых арктических условиях и странах с теплым климатом. Мы предлагаем иностранным партнерам современные и референтные низкоуглеродные решения для энергоснабжения с самым высокопрогнозируемым тарифом на электроэнергию среди энергоисточников аналогичной мощности», — отметил замглавы машиностроительного дивизиона Росатома Владимир Аптекарев.

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Метки: РОСАТОМ, ИНВЕСТПРОЕКТ, АТОМЭКСПО-2024, ПАТЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
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