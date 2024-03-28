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В Засвияжском районе Ульяновска потратят 705,3 млн на строительство поликлиники

28 марта 2024, 14:45 303 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Областное учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик» проводит конкурс на проектирование и строительство поликлиники в Засвияжском районе Ульяновска, сообщает RosTender.info.

Объект по улице Шигаева будет готов к концу 2025 года. Здесь будут принимать пациентов такие специалисты, как гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, онколог, лор и офтальмолог. Также в поликлинике можно будет провести профилактический осмотр, получить неотложную помощь и вакцину. Льготной категории граждан будут выдавать нужные лекарства.

От компаний ожидают заявки до 12 апреля. Согласно государственному контракту, подрядчику предстоит подготовить проект, построить здание и поставить нужное оборудование. Объем выделенных средств составит 705,3 млн рублей из областного бюджета.

Поликлинику построят в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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