В двух районах Ярославля построят жилье за 16 миллиардов

Девелопер GloraX выиграл два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Красноперекопском и Дзержинском районах Ярославля. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что объем инвестиций в оба проекта превысит 16 млрд рублей.



Первый земельный участок под жилую застройку расположен на ул. Большая Донская. Помимо жилых домов высотой восемь этажей, на территории проекта предусмотрено строительство детского сада на 230 мест и школы на 550 мест. Площадь застраиваемой территории составляет 17 гектаров, на которых построят 140 тыс. кв. метров недвижимости, в том числе 95 тыс. «квадратов» жилья. Окончание строительства запланировано на 2031 год. Всего в реализацию проекта будет инвестировано около 13 млрд рублей.



Второй земельный участок площадью 3,4 гектара расположен на ул. Балашова. Здесь предусмотрено строительство жилых домов высотой от восьми до 18 этажей, а также паркингов. Общая площадь недвижимости в рамках второго проекта составит 38,5 тыс. кв. метров. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. Сдать объект планируется в 2027 году.