Башкирская сетевая компания (дочернее предприятие АО «БЭСК») продолжает работы по реконструкции подстанции 220/110/10 кВ «Уфа-Южная», которая находится в юго-восточном пригороде г. Уфы. Работы по замене оборудования противоаварийной автоматики на ВЛ 220 кВ стартовали в октябре прошлого года и завершаются на этой неделе. В 2023 году энергетики смонтировали два шкафа системной противоаварийной автоматики и проложили к ним контрольные кабели вторичных цепей. В этом году с января по март текущего года произвели их наладку и сейчас завершают ввод в эксплуатацию.

С июня по октябрь на подстанции запланированы работы по замене шести комплектов разъединителей 220 кВ, четырех комплектов разъединителей 110 кВ, двух комплектов трансформаторов тока 220 кВ и такого же количества трансформаторов.

Драйвером развития энергетики Башкирии являются многочисленные коттеджные поселки, новые промышленные предприятия и объекты малого и среднего бизнеса в окрестностях Уфы. Ремонт и замена оборудования на ПС 220 кВ «Уфа-Южная» - часть той большой работы, которую ведут ООО «БСК», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК») на территории Уфимской агломерации.