Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Башкирская сетевая компания ведет реконструкцию подстанции 220 кВ в окрестностях г. Уфы

28 марта 2024, 14:30 294 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Башкирэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: bashkirenergo.ru

Фото: bashkirenergo.ru

Башкирская сетевая компания (дочернее предприятие АО «БЭСК») продолжает работы по реконструкции подстанции 220/110/10 кВ «Уфа-Южная», которая находится в юго-восточном пригороде г. Уфы. Работы по замене оборудования противоаварийной автоматики на ВЛ 220 кВ стартовали в октябре прошлого года и завершаются на этой неделе. В 2023 году энергетики смонтировали два шкафа системной противоаварийной автоматики и проложили к ним контрольные кабели вторичных цепей. В этом году с января по март текущего года произвели их наладку и сейчас завершают ввод в эксплуатацию.

С июня по октябрь на подстанции запланированы работы по замене шести комплектов разъединителей 220 кВ, четырех комплектов разъединителей 110 кВ, двух комплектов трансформаторов тока 220 кВ и такого же количества трансформаторов. 

Драйвером развития энергетики Башкирии являются многочисленные коттеджные поселки, новые промышленные предприятия и объекты малого и среднего бизнеса в окрестностях Уфы. Ремонт и замена оборудования на ПС 220 кВ «Уфа-Южная» - часть той большой работы, которую ведут ООО «БСК», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК») на территории Уфимской агломерации. 

Обсудить на форуме
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, БЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.03.2024
Филиал ПАО "Россети" установит почти 300 птицезащитных устройств на магистральных линиях электропередачи в Приуралье
28.03.2024
В двух районах Ярославля построят жилье за 16 миллиардов
28.03.2024
Специалисты IEK GROUP представили новый стандарт компетенции "Электромонтаж" экспертам из БРИКС+
28.03.2024
Филиал ПАО "Россети" заменил опорно-стержневую изоляцию на энергообъектах Оренбургской области
28.03.2024
"Россети" повысят защищенность магистральных ЛЭП Оренбургской области от ветровых нагрузок
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно