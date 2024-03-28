Энергетики филиала ПАО «Россети» - МЭС Волги завершили программу обновления опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на трех ключевых подстанциях 220 кВ, расположенных в Оренбургской области. В результате повышена надёжность электроснабжения потребителей центральной части, восточных и западных районов области, в том числе предприятий нефтегазовой отрасли, а также объектов АО «РЖД».

Опорно-стержневая изоляция предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических установках и распределительных устройствах. Во время эксплуатации оборудование на энергообъектах подвергается внешним атмосферным воздействиям (перепады температур воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки), которые, в случае эксплуатации изоляторов выше нормативного срока, часто становятся причиной их разрушения.

В рамках плана 2023 года на объектах заменено 150 единиц оборудования. Основной объем работ выполнен на подстанциях 220 кВ «Каргалинская», «Новотроицкая», «Бузулукская», питающих крупные города региона – Оренбург, Новотроицк, Бузулук, с населением более 700 тыс. человек. Кроме того, подстанции снабжают электроэнергией объекты нефтегазодобычи на Сорочинско - Никольском месторождении, инфраструктуру Южно-Уральской железной дороги, а также производственные мощности птицефабрики «Восточная – Агро».

Всего в рамках ремонтной кампании этого года на энергообъетах Оренбургской области будет установлено 250 изоляторов разъединителей и шинных опор. Работы будут выполнены на шести подстанциях, в том числе на крупнейшем центре питания 500 кВ «Газовая». Всего в магистральном электросетевом комплексе Поволжья будет заменено 807 единиц оборудования.