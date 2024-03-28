«Россети Ленэнерго» присоединили к сетям животноводческий комплекс племзавода «Бугры», который строится на юго-западе Ленинградской области. Это будет одна из крупнейших ферм на Северо-Западе России: здесь будут производить 130 тонн молока в день, создадут 250 рабочих мест. Потребителю выделили почти 2 МВт мощности.

Энергетики установили четыре комплектные трансформаторные подстанции, построили воздушные линии 10 кВ, смонтировали систему учета электроэнергии. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Осьмино», которая участвует в электроснабжении Лужского района.

По оценке Минсельхоза РФ, Ленинградская область входит в десятку ведущих регионов по развитию агропромышленного комплекса. «Россети Ленэнерго» реализуют специальный проект «Зеленый коридор для фермера», нацеленный на поддержку местных производителей. В 2023 году компания подключила к сетям более 120 фермерских хозяйств, выдав им в общей сложности 8,8 МВт мощности.