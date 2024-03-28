Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» оснащают воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ птицезащитными устройствами.

Технические мероприятия позволят энергетикам защитить птиц от поражения электрическим током и повысить надежность электроснабжения потребителей республики.



Так, в 2023 году бригады энергетиков смонтировали свыше 200 птицезащитных устройств на девяти ЛЭП. В текущем году порядка 50 подобных устройств установят еще на трех линиях электропередачи, соединяющих крупные подстанции. От стабильной работы данных энергообъектов зависит надежность электроснабжения десятков тысяч жителей региона, а также учреждений социальной сферы, промышленных и сельхозпредприятий.



Установка птицезащитных устройств проводится в рамках ремонтной программы филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго». К работам специалисты приступят во втором квартале текущего года, а завершить планируют к концу лета.