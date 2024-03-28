Филиал ПАО «Россети» - МЭС Волги установит дистанционные распорки на магистральных линиях электропередачи в Оренбуржье. Новое оборудование исключит повреждение проводов при ветровых нагрузках, что повысит надежность передачи электроэнергии потребителям Оренбургской области с численностью населения более 1,8 млн. человек, в том числе крупным промышленным предприятиям.

Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах и гасят вибрацию во время сильных ветровых нагрузок, характерных для Оренбургской области, расположенной в степной климатической зоне. Сила ветра в осенне-зимний и весенний периоды здесь может достигать скорости до 25 м/с.

На линиях «Ириклинская ГРЭС – Житикара» и «Ириклинская ГРЭС – Магнитогорская», общей протяженностью порядка 417 километров, установят 97 единиц оборудования. Объекты имеют ключевое значение для региона, обеспечивают выдачу мощности крупнейшей электростанции южного Урала – Ириклинской ГРЭС и перетоки электроэнергии между Уралом и Костанайской областью Республики Казахстан, а также энергосвязь между Оренбургской и Челябинской энергосистемами.

Всего в течение года на магистральных линиях Поволжья установят 162 дистанционные распорки. Работы будут выполнены на энергообъектах Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской областей.