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"Россети" повысят защищенность магистральных ЛЭП Оренбургской области от ветровых нагрузок

28 марта 2024, 16:45 241 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» - МЭС Волги установит дистанционные распорки на магистральных линиях электропередачи в Оренбуржье. Новое оборудование исключит повреждение проводов при ветровых нагрузках, что повысит надежность передачи электроэнергии потребителям Оренбургской области с численностью населения более 1,8 млн. человек, в том числе крупным промышленным предприятиям.

Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах и гасят вибрацию во время сильных ветровых нагрузок, характерных для Оренбургской области, расположенной в степной климатической зоне. Сила ветра в осенне-зимний  и весенний периоды здесь может достигать скорости до 25 м/с.

На линиях «Ириклинская ГРЭС – Житикара» и «Ириклинская ГРЭС – Магнитогорская», общей протяженностью порядка 417 километров, установят 97 единиц оборудования. Объекты имеют ключевое значение для региона, обеспечивают выдачу мощности крупнейшей электростанции южного Урала – Ириклинской ГРЭС и перетоки электроэнергии между Уралом и Костанайской областью Республики Казахстан, а также энергосвязь между Оренбургской и Челябинской энергосистемами.

Всего в течение года на магистральных линиях Поволжья установят 162 дистанционные распорки. Работы будут выполнены на энергообъектах Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской областей.  

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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