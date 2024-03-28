28 марта 2024 года НИУ «МЭИ» совместно с Ассоциацией «Гидроэнергетика России» и ПАО «РусГидро» проводит II Всероссийскую Научно-практическую конференцию «Непорожневские чтения – 2024. Гидроэнергетика. Актуальные задачи и направления работы».

Конференция названа в честь профессора, доктора технических наук, действительного члена Академии строительства и архитектуры СССР, члена-корреспондента АН СССР Петра Непорожнего.​

В рамках Непорожневских чтений проводятся секции по следующим направлениям: «Гидроэнергетика. Режимы работы. Управление и эксплуатация ГЭС», «Проектирование и строительство ГЭС. Гидрология. Гидравлика» и «Основное энергетическое и вспомогательное оборудование ГЭС. Гидромеханика».

В мероприятии приняли участие советник генерального директора АО «ЕвроСибЭнерго» Леонид Халяпин, заместитель управляющего директора – главный инженер ПАО «ТГК-1» Алексей Воробьев, а также представители энергетических компаний и партнеров НИУ «МЭИ».

«Практика Петра Степановича Непорожнего реализовала широкое развитие гидроэнергетики в России. Уверен, что все сегодняшние доклады конференции будут относиться либо к вопросу надежности, безопасности и эффективности, либо к тому, как оценивают влияние гидроэнергетики на окружающую среду», – рассказал о конференции ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Участие в конференции приняли магистры, аспиранты, докторанты, научные работники, сотрудники профильных вузов и проектных организаций, специалисты-практики гидроэнергетических, энергомашиностроительных, инжиниринговых и строительных компаний.

Также на конференции прошло награждение победителей и призеров всероссийских конкурсов «Лучшая учебная, методическая и научная публикация в области гидроэнергетики России – 2023» и «Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа в области гидроэнергетики среди выпускников вузов России – 2023».

Пётр Степанович Непорожний – профессор, доктор технических наук, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР, член-корреспондент АН СССР. В 1962–85 годах – министр энергетики и электрификации СССР. Лауреат Ленинской премии (1968). Автор более 200 научных трудов. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями. Имя Петра Степановича Непорожнего присвоено Саяно-Шушенской (2002) и Каховской ГЭС. (2005). В период 1978-1987 гг. заведующий кафедры Гидроэнергетики МЭИ.​