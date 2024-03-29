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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля производства ООО "БРЭКС"

29 марта 2024, 16:15 298 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А) LS 3*1,5, производства, согласно маркировки ООО «БРЭКС», закупленного в январе 2024 г. на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Котляров Александр Олегович).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены несоответствия по показателю занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 11,7%).

Напомним, в 2022-2023 гг. специалистами EL-Комитетом НОПСМ были отобраны 4 образца кабельной продукции ТМ БРЭКС. По результатам испытаний образцы провода ПВС данного производителя подтверждают соответствие требованиям ГОСТ 7399-97, в то время как кабельные изделия ВВГ различных сечений – стабильно производятся с занижением толщины изоляции ТПЖ.

Таким образом, качество кабельно-проводниковой продукции данной торговой марки можно назвать нестабильным. Надеемся, руководство ООО «БРЭКС» детально изучит полученные результаты испытаний и примет исчерпывающие меры по недопущению дальнейшего выпуска в обращение некачественной продукции.

EL-Комитет НОПСМ предостерегает дистрибьюторов кабельной продукции и строительные организации от использования фальсифицированной продукции ТМ БРЭКС.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
ASNS
4.4

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