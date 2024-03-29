В рамках мероприятия «Бизнес-день РБК», организованного информационным холдингом «РБК Регионы» и «РБК Пермь», состоялся круглый стол «Эффективные решения для развития электротранспорта в России». В нем приняли участие представители краевого Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, сообщества «Электро-Прикамье», группы предприятий «Корпорация ПСС», АО «ПЗСП» и ряда других предприятий и организаций Прикамья. Филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» на круглом столе представлял заместитель директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг Артем Александров.

Участники мероприятия обсудили тенденции и перспективы отрасли в 2024 году, проекты по развитию специализированной инфраструктуры в нашем регионе, перспективы строительства в крае модульных причалов для электросудов и вопросы по ряду других направлений.

Напомним, проекты по установке электрозарядных станций в контуре деятельности компании «Россети Урал» реализуются в соответствие с федеральной концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3835-р «Об утверждении перечня территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года включительно».

Создание и расширение сети электрозаправочных станций входит в число приоритетных направлений работы компании «Россети Урал». В декабре 2020 года была принята и реализуется программа «Развитие зарядной инфраструктуры», которая рассчитана до 2030 года. В рамках этой программы компания «Россети Урал» уже установила на территории Пермского края 8 действующих электрозарядных станций, кроме того, в 2023 году в рамках государственной программы субсидирования завершены мероприятия по технологическому присоединению еще 18 зарядных станций ряда компаний – операторов зарядной инфраструктуры - общей мощностью 2 700 кВт. Для общественного электротранспорта в Мотовилихинском районе краевой столицы также подключены три ультрабыстрых зарядных станции суммарной мощностью 1000 кВт, а в центральной части Перми обеспечена возможность технологического присоединения зарядной станции для речных судов на электротяге мощностью почти 900 кВт.