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Энергетики повышают надежность работы оборудования высоковольтных подстанций в Шатуре и Егорьевске

29 марта 2024, 15:45 308 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

В преддверии начала активной фазы ремонтной программы, которая наступает в апреле, после таяния снега, специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений провели внеочередную тепловизионную диагностику подстанций 35 – 110 кВ Восточных электрических сетей. 

Тепловизионное обследование электрооборудования любого уровня напряжения является одним из наиболее эффективных методов диагностики, поскольку не требует длительного времени на его проведение, а также отключения оборудования и большого количества организационных и технических мероприятий. В числе объектов контроля – силовые трансформаторы, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, масляные, элегазовые, вакуумные выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения и другое оборудование. 

Так, на 29 подстанциях 35 – 110 кВ Шатурского зонального участка ВЭС энергетики провели тепловизионную диагностику более 1,7 тыс. единиц энергооборудования. В ходе работ было обнаружено 166 дефектов, в том числе 15 - аварийных. Все выявленные дефекты полностью устранены. 

В целом по филиалу в преддверии наступления сезона ремонтов персонал службы ИЗП диагностировал порядка 8,4 тыс. единиц оборудования на 152 высоковольтных подстанциях.

Своевременный тепловизионный контроль электротехнического оборудования способствует выявлению дефектов в начальной стадии их развития, тем самым снижая вероятность возникновения нештатных ситуаций и позволяя существенно сэкономить финансовые затраты на ремонт дорогостоящего оборудования. Применение тепловизионного контроля хорошо зарекомендовало себя при проведении ремонтных работ и профилактике электрооборудования.

Результатом проведенных работ стало повышение надежности электроснабжения более 181,5 тыс. потребителей и социально значимых объектов на территории городских округов Шатура и Егорьевск. 

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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