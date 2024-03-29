В преддверии начала активной фазы ремонтной программы, которая наступает в апреле, после таяния снега, специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений провели внеочередную тепловизионную диагностику подстанций 35 – 110 кВ Восточных электрических сетей.

Тепловизионное обследование электрооборудования любого уровня напряжения является одним из наиболее эффективных методов диагностики, поскольку не требует длительного времени на его проведение, а также отключения оборудования и большого количества организационных и технических мероприятий. В числе объектов контроля – силовые трансформаторы, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, масляные, элегазовые, вакуумные выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Так, на 29 подстанциях 35 – 110 кВ Шатурского зонального участка ВЭС энергетики провели тепловизионную диагностику более 1,7 тыс. единиц энергооборудования. В ходе работ было обнаружено 166 дефектов, в том числе 15 - аварийных. Все выявленные дефекты полностью устранены.

В целом по филиалу в преддверии наступления сезона ремонтов персонал службы ИЗП диагностировал порядка 8,4 тыс. единиц оборудования на 152 высоковольтных подстанциях.

Своевременный тепловизионный контроль электротехнического оборудования способствует выявлению дефектов в начальной стадии их развития, тем самым снижая вероятность возникновения нештатных ситуаций и позволяя существенно сэкономить финансовые затраты на ремонт дорогостоящего оборудования. Применение тепловизионного контроля хорошо зарекомендовало себя при проведении ремонтных работ и профилактике электрооборудования.

Результатом проведенных работ стало повышение надежности электроснабжения более 181,5 тыс. потребителей и социально значимых объектов на территории городских округов Шатура и Егорьевск.