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Энергетики повысили надежность электроснабжения двух крупных нефтегазовых месторождений в ЯНАО

29 марта 2024, 15:15 334 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пуль-Яха – Геращенко» в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения инфраструктуры Суторминского и Муравленковского нефтегазовых месторождений энергокомпания направила порядка 21 млн рублей.

Воздушная линия общей протяженностью 45 километров находится в Пуровском районе ЯНАО. В ходе капремонта ЛЭП энергетики установили около 50 новых изоляторов и заменили одну дефектную опору. Чтобы повысить устойчивость энергообъекта, который расположен в болотистой местности, специалисты переставили 12 опорных конструкций ЛЭП на новые фундаменты. Для выполнения работ «Россети Тюмень» задействовали 10 человек производственного персонала и 7 единиц спецтехники, в том числе сваебойную и бурильную машины, автокран и трал.

Системообразующая энергокомпания непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Проведение технических мероприятий на линии электропередачи 110 кВ «Пуль-Яха – Геращенко» позволило повысить надежность электроснабжения инфраструктуры двух крупных месторождений углеводородов в главном газодобывающем регионе России.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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