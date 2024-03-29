«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пуль-Яха – Геращенко» в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения инфраструктуры Суторминского и Муравленковского нефтегазовых месторождений энергокомпания направила порядка 21 млн рублей.

Воздушная линия общей протяженностью 45 километров находится в Пуровском районе ЯНАО. В ходе капремонта ЛЭП энергетики установили около 50 новых изоляторов и заменили одну дефектную опору. Чтобы повысить устойчивость энергообъекта, который расположен в болотистой местности, специалисты переставили 12 опорных конструкций ЛЭП на новые фундаменты. Для выполнения работ «Россети Тюмень» задействовали 10 человек производственного персонала и 7 единиц спецтехники, в том числе сваебойную и бурильную машины, автокран и трал.

Системообразующая энергокомпания непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Проведение технических мероприятий на линии электропередачи 110 кВ «Пуль-Яха – Геращенко» позволило повысить надежность электроснабжения инфраструктуры двух крупных месторождений углеводородов в главном газодобывающем регионе России.