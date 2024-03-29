Группа компаний "Самолет" намерена вложить в застройку левобережной части Ростова-на-Дону 101,4 млрд рублей, реализация проекта позволит создать 10 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Мы начали сотрудничество с Федеральной корпорацией ПАО ГК "Самолет". Планируемый микрорайон разместится со стороны южного въезда в город между Восточным шоссе и железной дорогой от границы с Батайском до ул. Пойменной. Общий объем инвестиций 101,4 млрд рублей, 10 тыс. рабочих мест. Экономический эффект составит более 3,5 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, инвестор привлек научно-исследовательский институт НПП "Аквариус аналитик", специалисты которого рассчитали уровни воды от затоплений и подтоплений, а также маловероятный прорыв плотины Цимлянского водохранилища, изучили влияние застройки и проработали перечень инженерной защиты территории.

Согласно проекту, в левобережной части появятся жилые дома переменной этажности, объекты социально-культурного и общественно-бытового обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, пункт полиции, пожарная часть и храм. Логвиненко отметил, что запланированы также три детских сада на 940 мест, школа на 2 450 мест и поликлиника на 400 посещений.

"Площадь озеленения составит более 75 га. Плотность застройки - в 2 раза меньше, чем максимально допустимая норма для данной территории. <...> Местом притяжения не только жителей микрорайона, но и всего города станет бульвар протяженностью 4 км, который увенчается особым объектом - озером с набережной длиной более 1 км", - добавил он.

Глава горадминистрации также уточнил, что проектом предусмотрены подземные, плоскостные, а также отдельные многоуровневые паркинги на порядка 8 тыс. мест на 18 тыс. жителей. Кроме того, инвестор передаст в муниципальную собственность 5% от общего объема построенного жилья, что составит 32,5 тыс. кв. м, или 895 квартир с ремонтом.