Общемировой прирост мощности ветроэлектростанций (ВЭС) в 2023 г. достиг 116 гигаватта (ГВт), следует из нового годового доклада Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Тем самым в прошлом году был превзойден прежний рекорд по вводу ветрогенераторов, установленный в 2020 г., когда прирост мощности ВЭС составил 110,9 ГВт.

Драйвером развития отрасли остается Китай, который в 2023 г. обеспечил 65% глобального прироста мощности ветрогенераторов (75,9 ГВт из 116 ГВт). Значимые темпы ввода ВЭС также были характерны для стран ЕС (15,1 ГВт), США (6,3 ГВт), Бразилии (5 ГВт), Индии (2,8 ГВт) и Великобритании (1,5 ГВт). В структуре ввода по-прежнему доминируют наземные ветроустановки: в 2022 г. на их долю приходилось 90% (68,9 ГВт из 76,6 ГВТ) глобального прироста мощности ВЭС, а в 2023 г. – 91% (105,3 ГВт из 116 ГВт).

Сдерживающим фактором для внедрения морских ветроустановок остается сравнительно высокая капиталоемкость. Например, в США расчетная удельная стоимость ввода прибрежных ветрогенераторов в 2022 г. составляла $5338 на киловатт (кВт) мощности, более чем вдвое превосходя аналогичный показатель для наземных ВЭС ($2098 на кВт). Однако благодаря более высокой силе и частоте ветров в морских условиях прибрежные ВЭС отличаются большей надежностью энергоснабжения: так, в США средняя загрузка прибрежных ВЭС в 2023 г. составляла 33,5%, тогда как наземных – 23,3%, согласно данным Управления энергетической информации (EIA).

Ускорению темпов ввода морских ВЭС может поспособствовать внедрение пирамидальных ветрогенераторов, которые, в отличие от классических «мельничных» аналогов, имеют не одну, а четыре смыкающиеся башни, между которыми установлены лопасти. Наряду с использованием квадратного основания, а также тросов, якорей и систем динамического балласта, такая конструкция позволяет обеспечить устойчивость на воде, чего лишены «мельничные» ветроустановки, у которых центр тяжести смещен вверх. При этом подспорьем также может стать использование линий сверхвысокого напряжения (СВН), позволяющих транспортировать электроэнергию из районов с благоприятными условиями развития ВИЭ до густанаселенных городов с дефицитом площадей для размещения ветровых генераторов.