29 марта в Москве ОАО «РЖД» и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Документы подписали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и первый заместитель генерального директора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Никита Сатюков в присутствии министра транспорта РФ Виталия Савельева, генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, председателя совета директоров ГК Бамтоннельстрой-Мост Руслана Байсарова.

Это наиболее крупные и сложные объекты, возведение которых займет больше всего времени, поэтому для достижения целевых параметров провозной способности Восточного полигона их строительство необходимо начинать в первую очередь.

Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур – до конца 2032 года.

Предварительная стоимость проектирования и строительства составляет 498,8 млрд рублей (без НДС).

Как подчеркнул Виталий Савельев, подписанные документы станут новым этапом в развитии транспортной инфраструктуры.

Он напомнил, что РЖД имеет огромный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов с использованием различных финансовых механизмов. В свою очередь, «Бамтоннельстрой-мост» за десятилетия работы зарекомендовал себя как компания с уникальными инженерными компетенциями и крупным портфелем реализованных капиталоемких проектов.

«Нет сомнений в том, что проект будет реализован на высочайшем техническом уровне и в установленные сроки. Это ждет от нас Президент, отечественный бизнес и всё профессиональное железнодорожное сообщество», – сказал министр.

«Сегодняшнее событие войдет в новейшую историю нашей страны. Символично, что в год 50-летия БАМа мы даем старт проектированию и строительству 4 ключевых инфраструктурных объектов. У нас нет того практически бесконечного ресурса, который был у Советского Союза, но сегодня мы обладаем уникальными технологиями и компетенциями, которые позволят нам с уверенностью сказать – «третий БАМ» будет построен в срок, при этом на высочайшем уровне надежности и безопасности», – заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Сегодня под руководством Российских железных дорог Бамтоннельстрой-Мост выдвигается на новую стройку века, где будут возводиться самые крупные инфраструктурных объекты в нашей стране. Бамтоннельстрой-Мост гарантированно выполнит все поставленные задачи!» – подчеркнул Руслан Байсаров.

Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Напомним: цель второго этапа развития Восточного полигона, который находится в завершающей стадии, – увеличить провозную способность магистралей до 180 млн тонн (с 144 млн тонн в 2021 году).

Договоры генерального подряда заключаются с условием рассрочки платежа на проектирование и строительство.

Генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, для чего будет подписано соглашение о взаимодействии ОАО «РЖД», подрядчика и кредитора.

ОАО «РЖД» обязуется рассчитаться с подрядчиком в течение 10 лет после ввода объектов в эксплуатацию.