Такая информация прозвучала в Главном диспетчерском центре ЕЭС на рабочем совещании руководителей Системного оператора с представителями Государственной электросетевой корпорации Китая. На встрече обсуждались преимущества передачи электроэнергии постоянным током и перспективы развития технологии в ЕЭС России с учетом ее специфики и требований к управлению режимами.

Китайские коллеги рассказали об истории развития технологии передачи электроэнергии постоянным током в стране, важнейших особенностях энергосистемы, предопределивших ее применение, реализованных проектах на базе этого решения, а также потенциале использования в среднесрочной перспективе в условиях роста доли ВИЭ-генерации.

Особенностью энергосистемы в КНР является существенная удаленность центров производства электроэнергии, расположенных в основном на севере и западе страны, от центров потребления, находящихся на востоке в прибрежном регионе. Расстояние между объектами генерации и центрами нагрузки зачастую превышает тысячу километров. При необходимости передачи электроэнергии на большие расстояния технология передачи постоянным током имеет явные преимущества. Поэтому этот метод в Китае был выбран для развития системообразующей сети.

«На сегодняшний день энергосистема Китая лидирует по внедрению передач постоянного тока в мире. В то же время энергосистема России – крупнейшая энергосистема мира по протяженности, которая превышает 8 000 км. Вопрос передачи электроэнергии на большие расстояния очень актуален для нас. Поэтому Системный оператор уделяет повышенное внимание развитию сотрудничества с китайскими коллегами и активно изучает китайский опыт по организации работы энергосистемы и технологические инициативы в сфере постоянного тока», – подчеркнул Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий по итогам встречи.

В настоящее время в КНР на основе постоянного тока работают 9 линий электропередачи высокого напряжения, 16 линий электропередачи ультравысокого напряжения, 4 межсистемных ЛЭП, включая связи между Россией и КНР, а также линии, соединяющие материковую часть и острова под юрисдикцией Китая.

Участники встречи обсудили технологии преобразования тока, системы, применяемые для поддержания энергобаланса в аварийных ситуациях, а также подходы к обеспечению надежного энергоснабжения крупных мегаполисов.

Со стороны российского Системного оператора во встрече также приняли участие первый заместитель Председателя Правления Сергей Павлушко, директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев, директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции Денис Пилениекс. От ГЭК Китая участниками стали глава Представительства компании в России Оу Сяомин, технический директор Чжао Е, коммерческие директора Чэн Цзюньбо и Чэн Бо. Такжес российской стороны участвовал заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.

Представители ГЭК Китая пригласили руководство Системного оператора посетить энергокомпанию с деловым визитом и очно ознакомиться с особенностями применения технологии постоянного тока на действующих энергообъектах.

Федор Опадчий пригласил китайских коллег принять участие в проходящих в России крупнейших экономических бизнес-конференциях, в том числе Петербургском международном экономическом форуме в июне и Российской энергетической неделе в сентябре, и продолжить обсуждение актуальных тем в рамках деловой программы этих мероприятий

Совещание с представителями ГЭК Китая продолжило серию мероприятий с представителями ключевых энергокомпаний КНР по вопросам развития стратегического сотрудничества. Подводя итоги мероприятия, участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и дальнейшем открытом обмене опытом по ключевым технологическим инициативам в сфере развития электроэнергетического комплекса.

ГЭК Китая

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) создана в феврале 2002 года и является одним из ведущих госпредприятий Китайской Народной Республики. Предприятие осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры как в Китае, так и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики. Операционная зона ГЭК Китая охватывает 88 % территории страны, число потребителей электроэнергии превышает 1,1 млрд. ГЭК Китая является самым крупным предприятием мира по оказанию коммунальных услуг.