Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит тендер на ремонт автодороги «Катав-Ивановск – Шарлаш», сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие открыт до 10 апреля, итоги подведут спустя 2 дня. Начальная цена государственного контракта составляет 289 млн рублей.

Согласно документации, отремонтируют первые 14 километров автодороги. Работы начнутся не ранее начала мая 2024 года и завершатся к 25 октября 2025 года.

Планируется отремонтировать земляное полотно, обочину и слои покрытия. Также установят барьерное ограждение, сигнальные столбики и автопавильоны. На дорогу нанесут горизонтальную разметку.