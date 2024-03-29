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В Челябинской области отремонтируют автодорогу от Катав-Ивановска до Шарлаша

29 марта 2024, 15:00 325 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит тендер на ремонт автодороги «Катав-Ивановск – Шарлаш», сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие открыт до 10 апреля, итоги подведут спустя 2 дня. Начальная цена государственного контракта составляет 289 млн рублей.

Согласно документации, отремонтируют первые 14 километров автодороги. Работы начнутся не ранее начала мая 2024 года и завершатся к 25 октября 2025 года.

Планируется отремонтировать земляное полотно, обочину и слои покрытия. Также установят барьерное ограждение, сигнальные столбики и автопавильоны. На дорогу нанесут горизонтальную разметку.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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