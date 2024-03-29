Он создан для объединения застройщиков, производителей стройматериалов, а также представителей смежных отраслей проектирования, экспертизы и изысканий.

В тюменский строительный кластер вошли девять компаний. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. Что это за предприятия, не уточняется, но известно, что общий объем их выручки составляет 2 млрд руб.

"[Участники кластера] инициировали инвестпроекты по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций 3,6 млрд руб."

Новый кластер на выездной стажировке Минпромторга РФ в Тюмени представил новый директор департамента инвестполитики Анатолий Картухин. По его словам, кластер объединит застройщиков, производителей стройматериалов, подрядчиков и компании смежных отраслей, таких как девелопмент, проектирование, экспертиза, изыскания.

"Важно построить эффективную систему взаимодействия и кооперации компаний строительного и промышленного комплекса, научно-образовательного сектора и сервисных подразделений для повышения конкурентоспособности отрасли, внедрения новых технологий и улучшения условий труда", — заявил Картухин.

Как писал DK.RU, с инициативой создания кластера в прошлом году выступила Торгово-промышленная палата Тюменской области. Предполагается, что он поможет предприятиям взаимодействовать с органами власти, координировать и оптимизировать свою деятельность, а также обеспечит его участникам отраслевую поддержку. В частности, они получат доступ к федеральным льготам — снижению страховых взносов, субсидиям и преференциям в госзакупках.

Кластер создается под эгидой Минпромторга РФ, а ТПП ТО будет управляющей компанией. Объединение презентовали в январе 2024 г. на Рождественском саммите.