Компания «Россети Московский регион» с большим вниманием относится к краснокнижным птицам, к которым относятся белый аист (Ciconia ciconia). Данный редкий вид занесен в Красную книгу Московской области.

Территория городского округа Лотошино считается одним из самых экологически чистым и является привлекательным для их обитания. Нередко эти красивые птицы местом для гнездования выбирают опоры воздушных линий электропередачи. С точки зрения пернатых – это самое удачное место, чтобы вырастить потомство. На высоте птицы чувствуют себя комфортно, но такой образ жизни пернатых не безопасен для электротехнического оборудования.

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» с целью безопасного гнездования в деревне Ошейкино г.о. Лотошино на опоре воздушной линии 0,4 кВ установили специальную корзину, где в дальнейшем семья аистов может обустроить гнездо.

Место установки выбрано неслучайно, так как несколько дней назад гнездо, которое было обустроено аистами на данной опоре ВЛ 0,4 кВ и смонтированном на ней приборе наружного освещения - упало. Вес гнезда не выдержал крепеж уличного фонаря. Энергетики компании своими силами смонтировали специальную платформу, был заменен прибор уличного освещения на современный светодиодный, чтобы семья аистов могла вернуться, повторно свить гнездо и вырастить новое потомство. По словам местных жителей, аисты облюбовали данное место еще с 2017 года, и здесь уже выросло пять поколений краснокнижных птиц. Остается дождаться, когда белые аисты вернутся из теплых краев и отпразднуют новоселье.

Компания «Россети Московский регион» активно реализует комплекс технических мероприятий для снижения поражения электрическим током редких видов птиц. В 2023 году выполнена установка 7888 шт. птицезащитных устройств (далее - ПЗУ), из них: 726 шт. на линиях 6-10 кВ и 7162 шт. на линиях 35-220 кВ. В текущем году продолжается установка птицезащитных устройств, сосредотачивая усилия на снижении воздействия на линиях 35-220 кВ. В 2024 году запланирована установка 7350 ПЗУ на воздушных линиях 35-220 кВ.