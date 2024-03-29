Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада планирует приступить к установке микропроцессорных комплексов релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанции 220 кВ Плесецк. Проект позволит повысить надежность электроснабжения промышленности и населения Архангельской области.

Энергетики смонтируют 60 новых шкафов РЗА, предназначенных для защиты от коротких замыканий подстанционного оборудования и отходящих линий электропередачи.

Современные микропроцессорные комплексы характеризуются быстродействием, высокой точностью измерений и чувствительностью к минимальным значениям регистрируемых параметров. Они позволяют минимизировать риски технологических нарушений, которые могут привести к сбоям в работе энергообъекта.

Подстанция 220 кВ Плесецк мощностью 126 МВА участвует в электроснабжении Архангельской области, а также в транзите электроэнергии в Вологодскую область.