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"Россети" модернизируют ключевой центр питания юго-запада Архангельской области

29 марта 2024, 16:30 321 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада планирует приступить к установке микропроцессорных комплексов релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанции 220 кВ Плесецк. Проект позволит повысить надежность электроснабжения промышленности и населения Архангельской области.

Энергетики смонтируют 60 новых шкафов РЗА, предназначенных для защиты от коротких замыканий подстанционного оборудования и отходящих линий электропередачи.

Современные микропроцессорные комплексы характеризуются быстродействием, высокой точностью измерений и чувствительностью к минимальным значениям регистрируемых параметров. Они позволяют минимизировать риски технологических нарушений, которые могут привести к сбоям в работе энергообъекта.

Подстанция 220 кВ Плесецк мощностью 126 МВА участвует в электроснабжении Архангельской области, а также в транзите электроэнергии в Вологодскую область.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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