Завершены работы по установке современных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции 750 кВ «Белый Раст», одном из ключевых центров питания столичного региона. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 98 млн рублей. Модернизация объекта позволила значительно повысить надежность электроснабжения потребителей северных районов Подмосковья.

Смонтировано 10 микропроцессорных устройств российского производства. Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее микроэлектронных устройств, не требует постоянного технического обслуживания, обладает высокими показателями надежности, удобным интерфейсом и имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Все оборудование успешно прошло необходимые испытания и введено в работу.

Установленная мощность подстанции 750 кВ «Белый Раст» составляет 3082 МВА. Подстанция расположена на территории Дмитровского городского округа и входит в систему объектов энергокольца, которая включает в себя еще восемь магистральных подстанций и 376 км ЛЭП.