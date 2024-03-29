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"Россети" оснастили микропроцессорными защитами один из крупнейших питающих центров Подмосковья

29 марта 2024, 15:30 312 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Завершены работы по установке современных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции 750 кВ «Белый Раст», одном из ключевых центров питания столичного региона. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 98 млн рублей. Модернизация объекта позволила значительно повысить надежность электроснабжения потребителей северных районов Подмосковья.

Смонтировано 10 микропроцессорных устройств российского производства. Микропроцессорная релейная защита, в отличие от использовавшихся ранее микроэлектронных устройств, не требует постоянного технического обслуживания, обладает высокими показателями надежности, удобным интерфейсом и имеет встроенную функцию самодиагностики, благодаря которой можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Все оборудование успешно прошло необходимые испытания и введено в работу.

Установленная мощность подстанции 750 кВ «Белый Раст» составляет 3082 МВА. Подстанция расположена на территории Дмитровского городского округа и входит в систему объектов энергокольца, которая включает в себя еще восемь магистральных подстанций и 376 км ЛЭП.

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Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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