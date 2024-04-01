Капитально отремонтируют 14 участков федеральной сети Ставрополья, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, а также Северной Осетии и Дагестана.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» открыло новый дорожной-строительный сезон. До конца текущего года дорожники планируют капитально отремонтировать 34,5 км федеральных автодорог, в 2025 году – 28 км, а 2026-м – 80 км.

Наибольший объем работ приходится на Республику Дагестан, где активными темпами расширяют автодорогу Р-217 «Кавказ» с двух до четырех полос с разделением встречных потоков. Сейчас работы ведутся на пяти объектах: это маршрутные отрезки Хасавюрт – Махачкала и Избербаш – Дагестанский Огни общей протяженностью 51 км. Капремонты завершат до конца 2025-го, из них в этом году движение по четырем полосам откроют на 24 км.

– В ходе работ устроят новую дорожную одежду, соответствующую всем современным стандартам, обеспечат водоотвод и заменят водопропускные трубы. В целях повышения транспортной безопасности на всем протяжении объектов установят осевое и локально краевое барьерное ограждение. Смонтируют светофорные объекты, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. Повышенное внимание — пешеходной среде: появятся новые тротуары с перилами, пешеходные светофоры и остановки с автопавильонами, – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

В 2024 году в Северной Осетии – Алании до четырех полос расширят два участка федеральных дорог: 7 км Транскама (от Карджина до Ардона) и 3 км подъездной дороги к Владикавказу по Московскому шоссе.

До конца 2026 года четырехполосными станут 45 км федеральных дорог на Ставрополье. Капитально ремонтируют 27 км на пути из Пятигорска в Черкесск на А-165, 12 км от Татарки до Надежды на подъездной дороге к Ставрополю, а также 11 км трассы Р-216 близ Ипатово. Одним из самых загруженных является участок на подъезде к краевой столице в Ленинском районе (с 43-го по 55-й км Р-217 «Кавказ», подъезд к г. Ставрополь). Ежедневно по двухполосному участку проезжает около 20 тыс. машин, из-за чего в часы пик здесь собираются пробки. Ожидаемый эффект: увеличение пропускной способности до 35 тыс. автомобилей в сутки, а также повышение уровня безопасности движения.

По одному участку федеральных дорог капитально отремонтируют в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне в 2026 году. Так, с двух до четырех полос расширят 11,5 км трассы Р-217 «Кавказ» от Аргудана до границы КБР и Северной Осетии, 12 км подъездной дороги к Черкесску со стороны Невинномысска и 10 км подъезда к туристическому комплексу «Ведучи».

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится более 2 877 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории семи регионов Российской Федерации: Ставропольский край (828 км), Республика Дагестан (688 км), Кабардино-Балкарская Республика (386 км), Чеченская Республика (336 км), Карачаево-Черкесская Республика (326 км), Республика Северная Осетия-Алания (270 км) и Республика Ингушетия (42 км).