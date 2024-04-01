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  • Федор Опадчий: перенос проектов ВИЭ на Дальний Восток – перспективный вариант ликвидации потенциального энергодефицита

Федор Опадчий: перенос проектов ВИЭ на Дальний Восток – перспективный вариант ликвидации потенциального энергодефицита

1 апреля 2024, 10:00 135 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «СО ЕЭС»

Фото: АО «СО ЕЭС»

На конференции «Фактор экологии в развитии территорий и ESG-повестке» издательского дома «КоммерсантЪ» в Москве Председатель Правления Системного оператора рассказал о перспективах развития ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке.

Глава Системного оператора отметил, что реализация растущего числа инфраструктурных и индустриальных проектов на Дальнем Востоке повышает спрос на электроэнергию и мощность. Темп увеличения электропотребления в ОЭС Востока за прошлый год составил 3,3%, для сравнения в среднем по России 1,4%.

«Сейчас мы явно наблюдаем в ОЭС Востока перспективный дефицит и электрической мощности, и электроэнергии. Два вида дефицита – это вызов, с которым мы за долгие годы, пожалуй, сталкиваемся впервые. При этом современные технологии дают нам возможность экономить и время, и деньги, покрывая часть дефицита электроэнергии за счет ВИЭ, в то время как дефицит мощности фактически покрывается только традиционной генерацией», – заявил Федор Опадчий.

Для удовлетворения спроса на электроэнергию экономически оправдано строительство объектов ВИЭ-генерации совокупной мощностью до 1,5 ГВт в ОЭС Востока, в частности, в Приморье и Хабаровском крае, подчеркнул глава компании.

Он заявил о целесообразности рассмотрения вопроса переноса на Дальний Восток части ВИЭ-генерации, строительство которой уже запланировано по итогам проведенных отборов в рамках второго этапа программы поддержки ДПМ ВИЭ. Так, в ближайшие шесть лет совокупная установленная мощность объектов ВИЭ-генерации в российской энергосистеме может увеличиться вдвое. В Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 гг. заложен ввод почти 5 ГВт ветровых и солнечных электростанций. Перенос части этих проектов на территорию Дальнего Востока будет эффективным вариантом реализации программы поддержки развития российской ВИЭ-генерации.

«Мы предварительно уже рассмотрели площадки для размещения ВИЭ на Востоке – от 1000 МВт солнца и ветра помещаются без существенных сетевых решений. С учетом регулировочных возможностей имеющихся там ГЭС это решение выглядит привлекательным», – отметил глава Системного оператора.

Перенос проектов ВИЭ не отменяет возможность проведения конкурсных процедур – конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов КОМ НГО – для строительства тепловой и дополнительных объемов «зеленой» генерации в ОЭС Востока.

«Решение обоих вопросов для недопущения энергодефицита – и строительства новой генерации, и переноса площадок ВИЭ – возможно только при распространении правил ценовых зон оптового рынка на ОЭС Востока. Чем раньше мы начнем решать задачи по удовлетворению спроса на электроэнергию и мощность на Дальнем Востоке, тем лучше», – сказал Федор Опадчий.

Конференция «Фактор экологии в развитии территорий и ESG-повестке» проводится издательским домом «Коммерсантъ». Среди участников мероприятия – представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Государственной Думы РФ, руководители энергокомпаний, а также ведущие отраслевые эксперты.

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Метки: СО ЕЭС, ФЁДОР ОПАДЧИЙ, ДФО, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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