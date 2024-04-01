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Измерительная система DMS-M для волочильных фильер

1 апреля 2024, 09:00 150 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: OEG

Фото: OEG

Компания OEG GmbH (Германия) известна как многолетний разработчик и производитель инновационных оптических систем для измерения геометрии волочильных фильер. В последнее время клиенты стали обращаться за измерительным прибором, который может измерять только диаметр и округлость, но делать это очень быстро и с высокой точностью.

Компания OEG GmbH ответила на этот запрос, уменьшив размеры высококлассного устройства DGMS таким образом, что можно исключить использование нескольких дорогостоящих компонентов. В результате теперь доступно устройство, которое конкурентоспособно по цене и позволяет производить исключительно точное измерение диаметра фильер для волочения проволоки и дополнительно профильных волок и проволоки. Устройство DMS-M оснащено одним измерительным объективом или на выбор пятью объективами в зависимости от диапазона диаметров волочильных фильер, подлежащих измерению. Диапазон измерения объективов составляет от 0,015 микрона до 15 мм. В зависимости от объектива достигается точность измерения от <1 микрона до <3 микрон.

Устройство DMS-M оснащено функцией моторизированной, программно-управляемой ступенчатой фокусировки. Система обработки изображений позволяет исключительно быстро выполнять автофокусирование, поэтому время измерения составляет около 5 секунд. Программное обеспечение позволяет создавать протоколы измерений и экспортировать результаты измерений в таблицу Excel.

Основные преимущества:

  • быстрое измерение
  • бесконтактное измерение
  • высокая точность
  • изображение фильеры на мониторе
  • автоматическое хранение данных
  • почти полное отсутствие необходимости техобслуживания
  • конкурентоспособная цена

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Метки: OEG
Отрасль: Кабельная промышленность 

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