Измерительная система DMS-M для волочильных фильер

Компания OEG GmbH (Германия) известна как многолетний разработчик и производитель инновационных оптических систем для измерения геометрии волочильных фильер. В последнее время клиенты стали обращаться за измерительным прибором, который может измерять только диаметр и округлость, но делать это очень быстро и с высокой точностью.

Компания OEG GmbH ответила на этот запрос, уменьшив размеры высококлассного устройства DGMS таким образом, что можно исключить использование нескольких дорогостоящих компонентов. В результате теперь доступно устройство, которое конкурентоспособно по цене и позволяет производить исключительно точное измерение диаметра фильер для волочения проволоки и дополнительно профильных волок и проволоки. Устройство DMS-M оснащено одним измерительным объективом или на выбор пятью объективами в зависимости от диапазона диаметров волочильных фильер, подлежащих измерению. Диапазон измерения объективов составляет от 0,015 микрона до 15 мм. В зависимости от объектива достигается точность измерения от <1 микрона до <3 микрон.

Устройство DMS-M оснащено функцией моторизированной, программно-управляемой ступенчатой фокусировки. Система обработки изображений позволяет исключительно быстро выполнять автофокусирование, поэтому время измерения составляет около 5 секунд. Программное обеспечение позволяет создавать протоколы измерений и экспортировать результаты измерений в таблицу Excel.

Основные преимущества:

быстрое измерение

бесконтактное измерение

высокая точность

изображение фильеры на мониторе

автоматическое хранение данных

почти полное отсутствие необходимости техобслуживания

конкурентоспособная цена