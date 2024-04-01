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  • Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым

1 апреля 2024, 09:24 139 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Николай Шульгинов и Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов обсудили реализацию проектов строительства энергетической инфраструктуры и ценообразование на электрическую энергию в регионе.

В ходе рабочей встречи Николай Шульгинов и Владислав Кузнецов обсудили вопросы текущего и перспективного энергопотребления в Чаун-Билибинском энергоузле, с учётом планируемого ввода энергоцентра в городе Билибино и дальнейшей работы Билибинской АЭС. В частности, рассмотрены вопросы строительства Арктической ТЭС для замещения Чаунской ТЭЦ. 

«Необходимо внимательно подойти к формированию балансов электроэнергии и мощности в Чаун-Билибинском энергоузле, чтобы определить оптимальные параметры строящихся генерирующих объектов и режим работы существующих», - подчеркнул глава Минэнерго.

Кроме того, на рабочей встрече Николай Шульгинов отметил, что сейчас в Чукотском автономном округе реализуется механизм «дальневосточной надбавки», который позволяет применять среднероссийский тариф на электроэнергию для наиболее чувствительных к цене потребителей.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ЧУКОТКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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