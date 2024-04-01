Отраслевой регулятор штата Калифорния CPUC утвердил долгосрочную программу по замене ВЛ на подземные КЛ. Целью реализации программы является значительное снижение затрат и рисков крупных коммунальных предприятий, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием ВЛ, обусловленных, в частности, лесными пожарами. Коммунальные предприятия, обслуживающие не менее 250 тыс. клиентов, могут представить 10-летние планы строительства подземных КЛ в Управление по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры штата, которое должно одобрить или отклонить их в течение 9 месяцев. После одобрения Управлением 10-летнего плана CPUC в течение 9 месяцев утвердит расходы на его реализацию. По информации CPUC, любое утверждение расходов на прокладку подземных КЛ должно включать определенные условия, в том числе предельные годовые затраты, предельные удельные затраты, порог рентабельности и требования к финансированию проектов третьими сторонами.

В 2019 г. повреждения ВЛ, принадлежащих компании Pacific Gas & Electric (PG&E), одному из крупных коммунальных предприятий Калифорнии, вызвали масштабные лесные пожары, в результате которых были сожжены сотни тысяч акров лесных массивов в Северной Калифорнии и погибли свыше 100 человек. Компания выплатила $ 25,5 млрд, чтобы урегулировать претензии, связанные с лесными пожарами. По данным PG&E, замена ВЛ на подземные КЛ позволит на 98% снизить риски возникновения лесных пожаров, обусловленных повреждениями сетевой инфраструктуры, однако стоимость таких работ может составить от $ 1,85 млн до $ 6,1 млн за милю в зависимости от места проведения работ. Это негативно отражается на тарифах на электроэнергию для потребителей. По мнению критиков повсеместной замены ВЛ на подземные КЛ, сократить затраты можно заменой ВЛ только в местах с повышенным риском пожаров.

В 2021 г. PG&E поставила цель заменить 10 000 миль ВЛ на подземные КЛ. В декабре прошедшего года компания заявила о завершении работ по замене около 600 миль ВЛ на подземные КЛ, сократив при этом расходы с ожидаемых $ 4 млн до менее $ 3 млн за милю. Компания планирует представить свой 10-летний план замены ВЛ на подземные КЛ к середине текущего года. Однако критики программы PG&E говорят, что дальнейшее повышение тарифов, которые за последние три года выросли на 80%, неприемлемо для потребителей. Так, по данным местных новостных источников, тарифный план PG&E, одобренный CPUC в ноябре прошлого года, добавил к среднему счету за электроэнергию около $ 34 в месяц, а недавно PG&E получено временное разрешение регулирующих органов на небольшое повышение тарифов, связанное выделением свыше $ 500 млн на модернизацию электросетевой инфраструктуры, в том числе прокладку подземных КЛ.

Официальный сайт Utility Dive https://www.utilitydive.com