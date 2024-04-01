Вывод из эксплуатации начнется после получения лицензии и продлится 28 лет

Для вывода из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС с реакторами РБМК принята концепция «немедленный демонтаж». Она подразумевает демонтаж оборудования, включая реакторные установки, строительных конструкций зданий и сооружений, удаление с площадки блоков образующихся отходов.

Вывод из эксплуатации энергоблока №1 Ленинградкой АЭС будет начат уже в следующем году. К настоящему времени ядерные материалы с блока №1 полностью удалены. При этом, часть топлива с энергоблока №1 вывезена на дожигание на энергоблоки №3 и №4, а остальное топливо помещено в станционный комплекс ХОЯТ для последующего удаления с площадки Ленинградской АЭС. Аналогичные работы на энергоблоке №2 планируется закончить к концу 2024 года.

В первые 8 лет после получения лицензии на вывод из эксплуатации на энергоблоках будет создана необходимая инфраструктура для вывода из эксплуатации, а также демонтировано и удалено незагрязненное и слабозагрязненное оборудование.

Демонтаж реакторной установки будет проходить на заключительном этапе вывода из эксплуатации, длительность которого 20 лет. Из-за технологических особенностей работы будут вестись при помощи специально изготовленных роботов. Демонтированные и измельченные элементы будут помещены в специальные контейнеры, а затем переданы Национальному оператору для длительного контролируемого хранения.

Напомним, в июле 2023 года в городе Сосновый Бор состоялись общественные обсуждения материалов обоснования лицензии и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду деятельности по выводу из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 РБМК-1000 Ленинградской АЭС. В феврале 2024 года утверждены положительные заключения Государственной экологической экспертизы на данные материалы.

Получение лицензии на вывод из эксплуатации блока №1 запланировано на начало 2025 года. А сам вывод из эксплуатации по концепции «немедленный демонтаж» займет 28 лет и продлится согласно планируемому проекту до 2052 года.

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Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет безопасной работы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены в эксплуатацию два блока ВВЭР-1200, проектный срок службы которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока № 7 и № 8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составляет более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.