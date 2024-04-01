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Сегодня Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" отмечает первый юбилей – 10 лет!

1 апреля 2024, 10:12 164 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Сегодня Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечает первый юбилей – нам исполнилось 10 лет!

Да, именно 1 апреля 2014 года был подписан договор на аренду первых двух цехов, которых сейчас уже семь. И в полуразрушенных, заваленных мусором и отходами помещениях начала зарождаться новая жизнь под названием «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».   

Спустя 10 лет наш Завод превратился в предприятие полного цикла производства: от собственной переработки и получения катодной меди до выпуска высококачественного кабеля, который завоевал любовь и популярность потребителей во многих странах мира. Наш кабель можно увидеть на крупнейших объектах России и стран СНГ, таких как Крымский мост, космодром «Восточный», Государственная Дума, метрополитены и аэропорты, социальные и спортивные сооружения. «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» уверенно входит в число ведущих кабельных заводов России.

За 10 лет нам пришлось испытать немало трудностей, годы становления не были простыми. Благодаря добросовестному труду всех, кто работает на «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЕ», Завод не только пережил сложные экономические времена, выстоял в пандемию, но и продолжает уверенно развиваться.     

Уверены, что благодаря профессиональной команде единомышленников, высокой ответственности каждого сотрудника и дальнейшему применению инновационных технологий масштабные планы (которых немало) будут воплощены в жизнь!

Искренне поздравляем наш Завод с первым юбилеем и желаем всему коллективу дальнейшего процветания, покорения новых высот, благополучия и больших успехов!

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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