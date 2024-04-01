Николай Шульгинов принял участие в 9-ом заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического Союза в сфере энергетики.

Участники обсудили концептуальные вопросы по проектам международных договоров о формировании общего рынка газа и общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В том числе, речь шла о приоритетных вопросах, которые будут вынесены в повестку заседания Совета ЕЭК.

Кроме того, Министры обсудили общие подходы и принципы энергетической безопасности в государствах – членов Союза. В частности, российской стороной было предложено расширить работу по энергобезопасности на всех участников СНГ.