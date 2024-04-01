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Состоялось 9-ое заседание Совета руководителей уполномоченных органов государств — членов ЕАЭС в сфере энергетики

1 апреля 2024, 11:30 116 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Николай Шульгинов принял участие в 9-ом заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического Союза в сфере энергетики.

Участники обсудили концептуальные вопросы по проектам международных договоров о формировании общего рынка газа и общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В том числе, речь шла о приоритетных вопросах, которые будут вынесены в повестку заседания Совета ЕЭК.

Кроме того, Министры обсудили общие подходы и принципы энергетической безопасности в государствах – членов Союза. В частности, российской стороной было предложено расширить работу по энергобезопасности на всех участников СНГ.

«Учитывая взаимосвязанность энергетических комплексов стран СНГ, считаем целесообразным вынесение вопроса энергетической безопасности на более широкий формат, с учётом потенциала ЕАЭС и СНГ», – сказал Николай Шульгинов.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ЕАЭС, СНГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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