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Уралхиммаш поставит оборудование для повышения надежности Краснодарской ТЭЦ

1 апреля 2024, 10:36 140 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Уралхиммаш
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: uralhimmash.ru

Фото: uralhimmash.ru

АО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения) завершило производство второго комплекта барабана с внутрибарабанными устройствами (ВБУ), предназначенного для котлов ТГМ-94 на Краснодарской ТЭЦ. Оборудование отгружено крупнейшей теплоэлектростанции региона, основному поставщику электричества в Кубанскую энергосистему.

Оборудование предназначено для участия в процессе электрогенерации. Длина корпуса барабана составляет 20,5 метров, ширина 2,4 метра, высота 2 метра. Общий вес оборудования – 91, 6 тонны. В качестве топлива оборудование использует природный газ и мазут.

В период с 2022 года по 2024 на Краснодарской ТЭЦ проводится полнокомплектная модернизация оборудования для котлов ТГМ-94 трех энергоблоков. В рамках контракта между АО «Уралхиммаш» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» заказчику уже направлены два комплекта барабанов с ВБУ. Отгрузка третьего комплекта запланирована до конца 2024 года.

«Наш заказчик – крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Краснодарском крае, он обеспечивает около 25% потребностей жителей в электрической энергии и закрывает более 30% нужд в тепловой энергии. Участие Уралхиммаша в знаковом для региона проекте модернизации ТЭЦ поможет повысить надежность Кубанской энергосистемы», – прокомментировал директор по управлению проектами АО «Уралхиммаш» Роман Зарипов.

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Метки: УРАЛХИММАШ
Отрасль: Машиностроение 

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