АО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения) завершило производство второго комплекта барабана с внутрибарабанными устройствами (ВБУ), предназначенного для котлов ТГМ-94 на Краснодарской ТЭЦ. Оборудование отгружено крупнейшей теплоэлектростанции региона, основному поставщику электричества в Кубанскую энергосистему.

Оборудование предназначено для участия в процессе электрогенерации. Длина корпуса барабана составляет 20,5 метров, ширина 2,4 метра, высота 2 метра. Общий вес оборудования – 91, 6 тонны. В качестве топлива оборудование использует природный газ и мазут.

В период с 2022 года по 2024 на Краснодарской ТЭЦ проводится полнокомплектная модернизация оборудования для котлов ТГМ-94 трех энергоблоков. В рамках контракта между АО «Уралхиммаш» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» заказчику уже направлены два комплекта барабанов с ВБУ. Отгрузка третьего комплекта запланирована до конца 2024 года.