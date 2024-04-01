В Хотькове загорелась кровля завода электроизоляции

Пожар произошел на кровле цеха в Хотькове, сообщили ТАСС в областном ГУ МЧС РФ.

"В 15:45 поступила информация о пожаре в городе Хотькове, на улице Заводской, 1", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что горит кровля цеха, из которого эвакуировали четверых человек, пострадавших нет.

Позднее в областной прокуратуре сообщили, что площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м. "В настоящий момент идет тушение пожара", - сказали в ведомстве.

По информации МЧС, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м. по всей площади цеха. Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на 150 кв. м.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится завод "Электроизолит" - крупнейший в РФ производитель электроизоляционных материалов.