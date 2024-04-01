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В вологодском поселке за 1,4 млрд построят очистные сооружения

1 апреля 2024, 11:00 176 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Вологодской области объявлен тендер на строительство очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых стоков в поселке Шексна, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, производительность очистных сооружений составит 8 000 м3/сутки. Участок для строительства расположен в южной части поселка, в 230 метрах севернее автодороги «Вологда – Новая Ладога», на левом берегу реки Шексна. Работы начнутся не позднее начала мая 2024 года и завершатся к середине декабря 2026 года.

Прием заявок на участие в отборе открыт до 8 апреля. Начальная цена муниципального контракта составляет 1,4 млрд рублей. На подведение итогов выделят 2 дня.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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