В вологодском поселке за 1,4 млрд построят очистные сооружения

В Вологодской области объявлен тендер на строительство очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых стоков в поселке Шексна, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, производительность очистных сооружений составит 8 000 м3/сутки. Участок для строительства расположен в южной части поселка, в 230 метрах севернее автодороги «Вологда – Новая Ладога», на левом берегу реки Шексна. Работы начнутся не позднее начала мая 2024 года и завершатся к середине декабря 2026 года.

Прием заявок на участие в отборе открыт до 8 апреля. Начальная цена муниципального контракта составляет 1,4 млрд рублей. На подведение итогов выделят 2 дня.