На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») перенесли с монтажной площадки ротор и установили его в кратер гидроагрегата №2. Перед этим энергетики выполнили сборку ротора и обмотки статора, монтаж направляющего аппарата с последующим переносом рабочего колеса и сборкой укрупненного блока турбины. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) ГЭС РусГидро.

Ввести гидроагрегат №2 в гарантийную эксплуатацию планируется в июне 2024 года. Предстоит выполнить сборку и монтаж узлов генератора, монтаж электрических систем генератора, монтаж оборудования систем автоматического управления, комплекс пуско-наладочных работ.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. На данный момент заменены уже семь гидроагрегатов. После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия Программы комплексной модернизации прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 613 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.