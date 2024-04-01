Специалисты службы линий восточного филиала компании «Россети Московский регион» выполнили капитальный ремонт двухцепной воздушной линии 110 кВ «Шатурская ГРЭС – Дулёво» и «Шатурская ГРЭС – Экситон» с отпайками на подстанцию «Губино».

ЛЭП протяженностью порядка 63 км является одной из первых линий электропередачи, построенных в рамках плана ГОЭЛРО, она работает с 1928 года.

В основном данные линии проходят по заболоченной местности, и в целях удобства подъезда техники к месту работ энергетики выполнили искусственное намораживание и отсыпку подъездных дорог к месту производства работ.

В рамках капитального ремонта ЛЭП специалисты заменили 11 выработавших свой срок опор типа «американка» на новые.

Общей отличительной чертой опор типа «американка» является пространственная конструкция с широким основанием. При строительстве воздушных линий напряжением от 115 кВ в начале ХХ века ее активно использовали американские инженеры. Позже, в рамках реализации плана ГОЭЛРО, на основе опыта строительства ВЛ 115 кВ «Шатура – Москва» проектно-конструкторское бюро «Мосэнерго» разработало типовой проект двухцепных опор «американского» типа для I – II климатических районов. Опоры этого проекта несколько отличались от установленных на Шатурской ЛЭП, но сохранили общие технические решения и характерный внешний вид, за который они получили название «шатурских», или опор «шатурского» типа.

В ходе капитального ремонта на ВЛ 110 кВ «Шатурская ГРЭС – Дулёво» и «Шатурская ГРЭС – Экситон» с отпайками на подстанцию «Губино» взамен устаревших опор были установлены современные металлические многогранные опоры.

Результатом модернизации ЛЭП стало повышение надежности выдачи мощности с Шатурской ГРЭС и качества электроснабжения порядка 13 тысяч жителей, 26 социально-значимых объектов и промышленных предприятий («Тонар», «Экситон», «Дулёвский фарфор», «Краски», ЛиАЗ) части Орехово-Зуевского городского округа.