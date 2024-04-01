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"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новую зарядную станцию для электромобилей в Ростовской области

1 апреля 2024, 10:48 136 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» подключил к электросетевой инфраструктуре зарядную станцию для электромобилей в Аксайском районе Ростовской области. Объем предоставленной мощности составил 150 кВт. Новая электрозаправка расположена на съезде с федеральной трассы М4 «Дон» на cеверный обход Ростова-на-Дону.

Для подключения объекта энергетики построили кабельную и воздушную линии электропередачи общей протяженностью 320 метров, установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА.

Ростовская область входит в число пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Создание, развитие и расширение сети электрозарядок ведется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный транспорт», направленного на стимулирование производства автомобилей на электрическом и водородном двигателях и развитие сети заправочных станций для них.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОССЕТИ ЮГ, РОСТОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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