Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» подключил к электросетевой инфраструктуре зарядную станцию для электромобилей в Аксайском районе Ростовской области. Объем предоставленной мощности составил 150 кВт. Новая электрозаправка расположена на съезде с федеральной трассы М4 «Дон» на cеверный обход Ростова-на-Дону.

Для подключения объекта энергетики построили кабельную и воздушную линии электропередачи общей протяженностью 320 метров, установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА.

Ростовская область входит в число пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Создание, развитие и расширение сети электрозарядок ведется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный транспорт», направленного на стимулирование производства автомобилей на электрическом и водородном двигателях и развитие сети заправочных станций для них.