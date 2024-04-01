Филиал ПАО «Россети» - МЭС Волги выполнил работы по замене опор на двухцепной линии 220 кВ «Куйбышевская – Новоотрданая» с заходом на подстанцию 220 кВ «Комсомолец» в Самарской области. Линия, протяженностью более 80 километров, обеспечивает передачу электроэнергии с крпунейшего центра питания 500 кВ «Куйбышевская» в центральные районы области. В результате выполненных работ будет повышена надежность энергоснабжения бытовых и промышленных потребителей Отрадненского и Кинельского районов региона с населением более 78 тыс человек.

В ходе работ на линии установили 4 новые железобетонные опоры с высотой стойки до 26 метров, изготовленные из устойчивых к микротрещинам современных материалов, снабженные внутренними перекрестными траверсами, что позволит обеспечивать надежную работу при сильных порывах ветра до 30 м/с. Срок службы таких опор составляет не менее 50 лет.

Своевременная замена опор ЛЭП позволит исключить вероятность их падения, и как следствие – нарушение электроснабжения потребителей. Решение о замене оборудования принято по результатам проведенного комплексного обследования линий электропередачи.

Также работы по замене опор в рамках инвестиционной программы компании этого года будут проведены на линии 220 кВ «Томыловская – Оросительная», обеспечивающей электроснабжением такие города Самарской области, как Чапаевск, Новокуйбышевск, а также Приволжский район, где проживает более. 150 тыс. человек.