В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялся корпоративный День презентаций. Отечественные производители представили инновационные технологии для строительства, эксплуатации, диагностики и мониторинга линий электропередачи (ЛЭП) 6-110 кВ.

Участниками мероприятия стали 16 компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Уфы, Тулы и других городов России. Представители организаций продемонстрировали специалистам «Россети Ленэнерго» на выставочных стендах и в презентациях оборудование отечественного производства: компактные линии электропередачи 6-35 кВ, современные электрозащитные средства, электротехнические лаборатории, безопасные средства подъема на высоту, автогидроподъемники и другие устройства для эксплуатации ЛЭП 6-110 кВ.

«Внедрение в нашу работу инновационных технологий и оборудования отечественных производителей – одна из актуальных задач «Россети Ленэнерго». Благодаря таким мероприятиям, как Дни презентаций, мы можем найти перспективных поставщиков, познакомиться с их новейшими разработками и определить дальнейшие направления сотрудничества для создания надежной электросетевой инфраструктуры и, как следствие, для повышения качества электроснабжения потребителей», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

В формате круглого стола эксперты «Россети Ленэнерго», «Россети Северо-Запад», «Россети Научно-технический центр» и представители компаний-производителей обсудили технические характеристики и эффекты от применения данных разработок в электросетевом комплексе.

В мероприятии приняли участие: ООО МНПП «АНТРАКС», ЗАО «ОбнинскЭнергоТех», ООО «ДС-Инжиниринг», ООО «СФРР», АО «Подъемные машины», ООО «Энервик», ООО «Арматех», ООО «Форэнерго-трейд», ООО «Сейф Технолоджи», ООО ПП «Промтехресурсы», ООО Смоленский ТД «ГПМ», ООО «Тульский Электромеханический Завод», ООО «СОНЭЛ», АО «Курский электроаппаратный завод», ООО «ГЕНЭК», ООО «ТРАНСЭНЕРГОПЛАСТ».

«Россети Ленэнерго» проводят День презентаций с 2014 года. Это профильное мероприятие, направленное на ознакомление специалистов с последними достижениями отечественных компаний-производителей оборудования, материалов и технологий, выстраивания прямого диалога с представителями «Россети Ленэнерго», а также других предприятий топливно-энергетического комплекса России.