Академик: радифотоника даст прорыв в развитии телекоммуникаций

Ряд новых для России технологий – от полимерных композитов до радиофотоники представил академик РАН Александр СИГОВ на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в Казани.

Так, в Российском технологическом университете (МИРЭА) разработаны теплопроводные полимерные композиты для естественного охлаждения электронных устройств. Они лучше алюминиевых деталей, отметил ученый (он же - президент МИРЭА).

Освоены также технологии соединения пневмотрубопроводов для атомной энергетики и авиакосмической отрасли. Они исключает образование искр и коррозии. Изделия отличаются простотой применения.

В МИРЭА разрабатывают способы получения ценных органических продуктов; утилизации и обезвреживания опасных промышленных отходов. Среди других направлений - переработка метана в этилен и пропилен; получение дихлорэтана и винилхлорида для производства поливинилхлорида (ПВХ).

Разрабатываются методы получения метилендифенилдиизоцианата (МДИ), хлоропренового каучука, монохлоруксусной кислоты, перхлорэтилена, метионина.

При участии ученых университета освоено производство новых соединений на таких предприятиях, как «Башкирская содовая компания» (БСК), «Каспийская инновационная компания», «Саянскхимпласт», "Каустик" (Волгоград), «Галополимер» (Кирово-Чепецк).

Рассказал Сигов и о лазерном управляемом термораскалывании. Эта технология резки широко используется в мире при производстве стекол для автомобилей и гаджетов. Стекла хорошо обрабатываются за счет перепада температур.

Эта технология широко применяется в мире, но в России ее еще не освоили.

«На Тайване построен завод целиком на этих технологиях, мы его работу обслуживаем даже сейчас», - приводит ИА «Девон» слова академика Российской академии наук.

В МИРЭА также изучают возможность создания тонких пленок сегнетоэлектриков для микроэлектроники. С последней в стране наблюдаются большие проблемы.

«Технология сложная, осваивать ее нет смысла в силу огромного количества ресурсов и дороговизны, - предложил докладчик. - Но есть другая идея – развивать радиофотонику».

Обычно информация в электронных устройствах передается с помощью носителей заряда, электродов. Радиофотоника предполагает получение и отправление сигнала с помощью радиосигналов. Внутренние процессы (обработка и изменение сигнала) могут протекать с помощью оптических методов.

«Это дает огромный выигрыш в качестве передачи сигнала, быстродействии, - пояснил президент МИРЭА. - Расширяется рабочий диапазон частот, пропускная способность, энергопотребление, стоимость». Перспективные направления для внедрения – телекоммуникация (6G-связь), радиолокация, защитные системы, военная и другая спецсвязь.

С помощью радиофотоники можно наладить охрану периметра предприятий и даже территорий. В теории можно построить подводные системы защиты. Это позволит, к примеру, «защитить Крым от несанкционированных проникновений», считает Александр Сигов.

«Если бы нашлись энтузиасты, можно развивать радиофотонику как основное направление – цитирует Информ-Девон докладчика. - Можно было бы совместно готовить людей, создать опытный участок для отработки систем радиолокации и безопасности».

«Вы нам дали начальный курс, мы подтянемся, - прокомментировал раис (глава) Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. - Молодежь должна вливаться в эту стезю… Думаю, это будущее. Будем обязательно сотрудничать, ваш опыт продвигать вместе с вами».

Нужно работать с татарстанскими университетами в области радиофотоники и по другим направлениям, добавил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат ЯРУЛЛИН. «По химии у нас нормальные отношения, мы знаем какие у них наработки», - отметил он.